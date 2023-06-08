İsrail, Deniz Biyoçeşitliliğini Artırmak İçin Su Altı Robotları Kullanıyor

Uluslararası Okyanus Günü'nde İsrail Doğa ve Parklar İdaresi, Eilat şehrinde deniz biyoçeşitliliğini artırmak için özel su altı robotları kullanarak yeni deniz koruma bölgeleri keşfediyor.

8 Haziran Perşembe günü, Uluslararası Okyanus Günü olarak kutlanıyor.

İsrail Doğa ve Parklar İdaresi, ülkede hangi deniz alanının yeni deniz koruma bölgesi ilan edilebileceğini keşfetmek için derinlemesine araştırmalar yürütüyor. İdare, ülkenin en güneyindeki Eilat şehrinde deniz biyoçeşitliliğini artırmak için özel su altı robotları kullanıyor.

SES 1 (İngilizce): NİCK KOLYOHİN, Xinhua muhabiri:

"İsrail Doğa ve Parklar İdaresi'ne ait bir teknedeyim. Arkamda Eilat ve Kızıldeniz var. Burası İsrail'in en güney noktası, oldukça da turistik bir yer. Buranın doğasını korumak için çabalayan İsrail, arkamdaki deniz koruma bölgesinde daha fazla koruma alanı ilan etmeye çalışıyor."

İsrail Doğa ve Parklar İdaresi tarafından Tel Aviv Üniversitesi ile ortaklaşa işletilen robot, su altında 150 metreye kadar derinlikteki nesneleri toplayabiliyor, ısı ölçebiliyor, bölgede gezinip fotoğraf ve video çekebiliyor.

SES 2 (İngilizce): OMRİ OMESSİ, İsrail Doğa ve Parklar İdaresi Deniz Birimi Korucusu:

"Bugün uzaktan kumandalı bir araç olan ROV ile 50-150 metre arasındaki derinliklerde araştırma yapacağız. Doğa koruma bölgesi ilan edilecek yeni yerleri keşfetmek ve ayrıca dalış derinliğinin ötesindeki derinlikler gibi daha az bilinen yerlerde araştırma yapmak, İsrail Doğa ve Parklar İdaresi için her zaman büyük önem taşıyor. Peki bugün ne yapacağız? Gidip o derinliklerde neler bulunduğunu öğreneceğiz. Umarım bu sayede yeni doğa koruma alanları ilan edebilir ve hayvanlara ihtiyaç duydukları korumayı sağlayabiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Eilat'tan bildiriyor. (XHTV)