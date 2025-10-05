İsrail'den Tahliye Edilen Aktivistler İstanbul'a Döndü

İSRAİL güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları 'na(THY) ait uçak İstanbul'a indi. 137 aktivistin Adli Tıp Kurumu'nda sağlık muayenelerinin ardından ifadeleri alınacak.

İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları'na(THY) ait uçak İstanbul'a indi. Havvalimanında aktivistleri çok sayıda kişi karşıladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile aktivistleri karşılayanlar, Filistin'e destek sloganları attı. 137 aktivistin Adli Tıp Kurumu'nda sağlık muayenelerinin ardından ifadeleri alınacak. Adli Tıp Kurumu'nda görevlendirilen 11 cumhuriyet savcısı, sağlık işlemleri tamamlanan aktivistlerin ifadelerini alacak. Suçun uluslararası boyut taşıması nedeniyle yalnızca Türk aktivistlerin değil, şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

'UÇAKTA BİR AKTİVİST MÜSLÜMAN OLDU'

Aktivistlerden Halil Rıfat Çanakcı, "Bugün burada sabrın onurlu duruşun Sumud'un yol arkadaşlığını kendi evlerinde karşılamanın derin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece biz değil şu anda bütün katılımcıların hepsini biz Türk Hava Yolları Türkiye'ye getirip buradan dağıtacaklar, şu anda bütün dünyada Sumud'a katılan bütün katılımcılar bütün aktivistler buradalar. Hepinize cesaretiniz sükunetiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gün burada sabrın onurlu direnişi olan Sumud'un bu yolculuk çok bir ilkeye dayanıyordu. Hayatı korumak, Gazze'ye giden her adımımız sivillerin dokunulmazlığını, insanlığın yardıma erişimin kesintisiz sağlanmasını ve şiddetsiz bir dayanışmanın mümkün olduğunu hatırlatma çabasıydı. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığı'mıza, İçişleri Bakanlığı'mıza, Savunma Bakanlığı'mıza, ilgili dış temsilciklerimize, güvenlik birimlerimize, süreç boyunca göstermiş oldukları koordinasyon ve duyarlılıktan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Özellikle bu gün uçakla gelmiş olmamız diğer bütün dünya aktivistlerimizin üzerinde ciddi olumlu bir etki bıraktı. Normal şartlarda İtalya bu konuda çok ön plana çıktı ama yalnızca bu konuda tam desteği İsrail boyutunda Türkiye Cumhuriyeti sağlamıştır. Gerçekten onur vericidir ve onların üzerinde ciddi bir etki bırakmıştır ve elhamdülillah uçakta biri Müslüman olan kardeşimizi gördük" şeklinde konuştu.

'BİZE 3 GÜN YEMEK VERMEDİLER, SU VERMEDİLER'

Dilek Tekocak, "Biz Barşevakt denen Gazze'ye çok yakın bir yerde bir hapishanede tutulduk, üç gün boyunca Gazzelilerle aynı gökyüzüne baktık. Yemin ediyorum ki en yakın zamanda Gazzelilerle aynı sofraya oturacağız. Aynı gökyüzünü izledik. Yıllardır bu sloganı atıyorduk, 'Kahrolsun İsrail' diye. Vallahi bu filoyla İsrail'i kahredecek bir iş yaptık, İsrail kahroldu arkadaşlar, kahroldu. Yani bize üç gün boyunca su vermediler ama emin olun ki Avrupalılar dahi onlardan bir yudum su istemedi. Doğru düzgün yemek vermediler kimse onlardan yemek istemedi. Birçok insan açlık grevine başladı orada" ifadelerini kullandı.

'GÖZLERİMİ BAĞLAYIP 6 SAAT ARAÇ İLE GEZDİRDİLER'

Aktivist Ersin Çelik, "Direndik, en sonunda 'Sizi burada istemiyoruz, sizden kurtulmak istiyoruz' diyerek yolladılar, devletimiz bize sahip çıktı ve devletimiz sadece bize değil dünyanın birçok ülkesinden insana sahip çıktı. Türk Hava Yolları'nın logosunu İsrail'deki hava alanında gören arkadaşlar, Avrupalı arkadaşlar çok heyecanlandılar şunu söylemek istiyorum, biz ablukayı kırdığımıza inanıyoruz. Bütün dünya ablukanın kırıldığını gördü ve İsrailliler bu durumdan çok çok fazla şikayetçiler, çok fazla öfkeliler, devletimizden, Türk halkından ve Cumhurbaşkanımızdan nefret ettiklerini yüzümüze söylediler, her fırsatta biz de onlara söyledik. Nazi kamplarında gibiydik, bakın bunu özellikle söylüyorum, sistematik işkenceden geçirdiler. Benim gözlerimi bağlayarak 6 saat boyunca bir araçta dolaştırdılar. Çeşitli suçlamalar da yaptılar ama hiç ne altta kaldık ne taviz verdik nede onlara minnet ettik" diye konuştu.

'BU ARTIK KÜRESEL BİR DİRENİŞ'

Aktivist Muhammed Emin Yıldırım, "Ailelerimizle, memleketimizle kavuştuğumuz için memnunuz ve sevinçliyiz ama Gazze ile kavuşamadığımız için çok hüzünlüyüz ama Allah'ın izniyle bunun arkası gelecek ve bu belki bir başlangıç olacak. Bundan sonra artık İsrail halkı buradan bir kez daha şunu duysun ki küresel bir direniş artık başladı, bundan sonra İsrail eskisi kadar rahat olamayacak. Devletler sussa halk susmayacak millet susmayacak" dedi.