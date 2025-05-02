İsrail'den Şam'a Hava Saldırısı: Netanyahu'dan Açıklama

(ANKARA) - İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı sarayının yakınındaki bir bölgeyi bombaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının Şam'a "açık bir mesaj" olduğunu, "Dürzi topluluğuna yönelik herhangi bir tehdide" izin vermeyeceklerini ifade etti.

İsrail, savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı sarayının yanındaki bir bölgeyi bombaladığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının "Suriye rejimine açık bir mesaj" olduğunu belirterek, İsrail'in Şam'ın güneyindeki bölgeye Suriye askeri birliklerinin konuşlandırılması veya "Dürzi topluluğuna yönelik herhangi bir tehdide" izin vermeyeceklerini ifade etti.

Dürzi silahlı gruplar, İsrail'in Şam'ın güneyine düzenlediği saldırıları "yabancı müdahalesi" olarak nitelerken, bu saldırıya destek vermeyi reddetti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, bu hafta Şam'ın güney eteklerindeki Eşrefiye Sahneya kasabasında, çoğunluğu Dürzilerin yaşadığı Ceremana banliyösünde ve Dürzi çoğunluğa sahip Süveyda vilayetinde en az 102 kişi Dürzi silahlı gruplar ve Şam'a bağlı güçler arasındaki çatışmalarda hayatını kaybetti.