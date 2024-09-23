İsrail'den Lübnan'ın Bekaa Bölgesine Tahliye Emri

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın Bekaa bölgesindeki siviller için tahliye emri yayınlandığını açıkladı.

Avichay Adraee açıklamasında, "Bekaa bölgesindeki Lübnan köylerinin sakinlerine bir çağrı: Füze ve silahların depolandığı binaların ve evlerin yakınında veya içinde bulunan sakinler - derhal onlardan uzaklaşın. Bu, Lübnan'daki Bekaa Vadisi'ndeki köylere özel bir uyarıdır. Füze ve silahların depolandığı evlerin yakınında veya içinde bulunan sakinler - kendi güvenliğiniz için derhal uzaklaşın. Hizbullah'ın İsrail'e silahlarını ateşlemeye hazırlandığı güney Lübnan bölgesindeki operasyonlarımızı izliyorsunuz ve buna izin vermeyeceğiz. Kendi güvenliğiniz için bu evlerden uzaklaşın. Hizbullah size yalan söylüyor ve sizi tehlikeye atıyor" dedi.