- İsrail'den Lübnan Hizbullahı'na ait mevzilere İHA'lı saldırı

TEL AVİV - İsrail'in kuzeyine güdümlü füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığı gerekçesiyle Lübnan Hizbullahı'na ait mevzilerin insansız hava aracıyla vurulduğu duyuruldu.

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 16'ncı gününde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya hava saldırılarını sürdürürken, Lübnan sınırında ise Hizbullah noktalarını vuruyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyine güdümlü füze saldırısı düzenlemeye hazırlanan Lübnan Hizbullahı'na ait mevzilerin İHA'larla vurulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan İsrail hava sahasına yaklaşan bir İHA'nın Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı.

"Lübnan Hizbullah'ı gözetleme kulesine saldırdı"

İsrail'in kuzey sınırında çatıştığı Lübnan Hizbullahı, bugün IDF'ye ait iletişim kulesini vurdu. IDF tarafından yapılan açıklamada, iletişim kulesine tanksavar güdümlü füze saldırısı gerçekleştirildiği ve saldırının kaynağına topçu ateşiyle karşılık verildiği belirtildi.