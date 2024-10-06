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İsrail'den Lübnan'a Bombardman Öncesi Tahliye Uyarısı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Burj el-Barajneh mahallesi sakinlerine Hizbullah tesislerine yönelik yaklaşan bombardıman nedeniyle bölgeyi tahliye etmeleri çağrısında bulundu. Uyarının ardından bölgeye bombardıman gerçekleştirildi.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı paylaşımla Burj el-Barajneh güney mahallesi sakinlerine uyarıda bulundu. Adraee, Hizbullah tesislerinin bulunduğu alanın yakın zamanda hedef alınacağını belirterek bölgenin tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı. Bu uyarından 1 saat sonra bölgeye yönelik bombardıman başladı.

İsrail'in Lübnan'da devam eden operasyonlarına ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'den Lübnan'ın Burj el-Barajneh'in güney mahallesi sakinlerine 'bölgeyi tahliye edin' uyarısı geldi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Sözcü Adraee şu ifadelere yer verdi:

"Burj el-Barajneh'in güney banliyösü sakinleri, özellikle haritalarda belirtilen binalara ve onlara bitişik olanlara acil bir uyarı:  Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz ve IDF yakın gelecekte onlara karşı harekete geçecek. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız."

Adraee'nin uyarısından 1 saat sonra bombardıman başladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'nin uyarısından 1 saat sonra Lübnan'a yeni bir bombadıman yapıldı. Lübnanlılar bombardımana ilişkin kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İsrail'den Lübnan'a Bombardman Öncesi Tahliye Uyarısı
Kaynak: ANKA / Dünya

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