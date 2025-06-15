İsrail'den İran'a Nükleer Tehdit

İsrail'den İran'a Nükleer Tehdit
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceklerini duyurdu.

İSRAİL Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğini söyledi. Ben-Gvir, sosyal medya hesabından saldırılarda hasar görmüş bir binanın içinde yaptığı konuşmada, "Tanrı'nın yardımıyla, İsrail devleti galip gelecek. İsrail'in, İran'ın nükleer programına saldırması gerekiyordu. Israil, İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı

Sapık fenomenin yaptıkları yanına kalmadı
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti

Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif

Fenerbahçe'ye golcü beklenmedik yerden! Görüşmeler başladı
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
İran'da okullar süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı

Savaş uzun mu sürecek? İsrail ve İran'dan peş peşe kritik kararlar
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.