İsrail'den İran'a Nükleer Tehdit

İSRAİL Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğini söyledi. Ben-Gvir, sosyal medya hesabından saldırılarda hasar görmüş bir binanın içinde yaptığı konuşmada, "Tanrı'nın yardımıyla, İsrail devleti galip gelecek. İsrail'in, İran'ın nükleer programına saldırması gerekiyordu. Israil, İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.