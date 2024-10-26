İsrail'den İran'a Misilleme Saldırısı Tamamlandı

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'a yönelik misilleme saldırısının tamamlandığını açıkladı. IDF Sözcüsü Daniel Hagari, "İran'daki rejim gerilimi tırmandırma hatasına düşerse, karşılık vermek zorunda kalacağız" dedi.

İsrail ordusu, dün gece İran'ın saldırılarına yanıt olarak İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar başlatıldığını açıkladı. IDF Sözcüsü Daniel Hagari saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, "Uçaklarımız kısa bir süre önce İran'daki askeri hedefleri vurduktan sonra güvenli bir şekilde geri döndü. Bu, İran'ın son aylarda İsrail Devleti'ne yönelik saldırılarına yanıttı. Misilleme saldırısı tamamlandı ve hedeflerine ulaşıldı" dedi. Hagari olası bir karşı saldırı konusunda ise, "İran'daki rejim gerilimi tırmandırma hatasına düşerse, karşılık vermek zorunda kalacağız. Mesajımız açıktır: İsrail'i tehdit eden ve bölgeyi daha geniş bir gerilime sürüklemek isteyen herkes ağır bir bedel ödeyecektir" ifadelerini kullandı.