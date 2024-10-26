İsrail'den İran'a Misilleme Saldırıları: 'Ağır Bedel Ödeyecekler'

İsrail, İran'ın saldırılarına misilleme olarak ülkedeki askeri üslere bir dizi saldırı düzenlediğini belirtirken, Tahran'ın karşılık vermesi halinde "ağır bir bedel ödeyeceği" uyarısında bulundu.

İsrail Ordusu, farklı bölgelerde İran'ın füze üretim tesisleri ve füze envanteri ve belirli bölgelerdeki diğer sistemlerin vurulduğunu bildirdi.

İran da başkent Tahran ve ülkenin diğer kesimlerindeki askeri tesislerin İsrail tarafından hedef alındığını teyit ederken, "kısıtlı hasar" verildiğini savundu.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırısından sonra misillemede bulunacağını söylemişti.

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "istihbarata dayalı olarak hava kuvvetlerine ait uçakların son bir yıldır İran'ın İsrail'e ateşlediği füzeleri üretmek için kullandığı tesisleri hedef aldığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Aynı zamanda İsrail Ordusu, karadan havaya füzeleri ve İran'ın havadaki ek kabiliyetlerini vurdu" denilirken, "misilleme saldırısının tamamlandığı ve görevin yerine getirildiği" vurgulandı.

İsrail Ordusu, saldırıyı açıkladığı duyuruda da " İran'daki rejimin aylardır devam eden sürekli saldırılarına karşı İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlendiğini belirti.

İran ise ikinci bir emre kadar hava sahasındaki tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

İran, Şam'daki büyükelçiliğine yönelik saldırıdan sonra Nisan ayında İsrail'e ilk doğrudan saldırısını düzenlemişti.

İran 1 Ekim'de de 27 Nisan'da İsrail'in Lübnan'daki hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşhan'ın öldürülmesine misillemede bulunmuştu.

İran hava savunma güçleri ise, İsrail saldırısında Tahran ve diğer bölgelerdeki bazı askeri üslerin hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada "Bu sahte rejim (İsrail) Tahran, Huzistan ve İlam bölgelerindeki askeri üslere saldırdı" denildi ve saldırının "kısıtlı hasara yol açtığı" savunuldu.

Daha önce İran televizyonu başkent Tahran civarında patlamalar olduğunu duyurmuş ve bunun İsrail saldırısına karşı "hava savunma sistemlerinin aktifleştirilmesinden" kaynaklandığını belirtmişti.

İran geçtiğimiz günlerde, altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya "daha da güçlü bir karşılık vereceklerini" söylemişti. Devrim Muhafızları Komutanı Rasul Sanairad da, nükleer tesislere saldırının kırmızı çizginin geçilmesin anlamına geleceğini söylemişti.

Bu arada ABD de Tahran'a İsrail'e misillemede bulunmaması uyarıskı yaptı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi "İran bir kez daha karşılık vermeyi seçerse hazır olacağız ve bir kez daha İran için sonuçları olacak" dedi ve Washington'ın bunun tekrar yaşanmasını istemediğini vurguladı.

Yetkili "Bu, İsrail ve İran arasındaki doğrudan ateşin sonuncusu olmalı" dedi ve Washington'ın "Lübnan'daki savaşı bitirme ve Gazze'de ateşkes çabalarına öncülük etmeye hazır olduğunu" vurguladı.

Washington önceden bilgilendirildi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett "askeri hedeflere yönelik saldırıların İsrail'in İran'ın 1 Ekim'deki balistik füze saldırısına karşı bir kendini savunma eylemi" olduğunu söyledi.

AFP Haber ajasına konuşan Amerikalı bir savunma yetkilisi de ülkesinin önceden bilgilendirildiğini ve saldırıda herhangi bir rol oynamadığını belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA da İsrail'in Golan Tepeleri ve Lübnan'dan hava saldırıları düzenlediğini ve Suriye'deki askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Ajans, saldırının yerel saatle 02:00'de yaşandığını ve ülkenin güneyi ve orta kesimlerindeki askeri mevzilerin hedef alındığını bildirdi.