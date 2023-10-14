İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güney kesimine giden Filistinlileri engellediği iddia edildi.

- İsrail'den "Hamas, Gazze'deki tahliyeleri engelliyor" iddiası

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güney kesimine giden Filistinlileri engellediği iddia edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güney kesimine giden Filistinlileri engellediği belirtildi. Hamas'ın yollarda barikat kurduğu belirtilen açıklamada, "Hamas, Gazze Şeridi sakinlerinin ana yollarda ilerlemesini zorlaştırıyor ve bu yollardan araçların geçişini engelliyor" ifadeleri kullanıldı.

IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında, "Hamas'ın Filistinlilerin güneye gitmesini engellemek için aktif bir çaba gösterdiğini görüyoruz" dedi.

Gazze sakinlerine güneye gitmeleri konusunda çağrıda bulunmaya devam ettiklerini belirten Hagari, "Hamas, sizi canlı kalkan olarak istiyor. Bu sizin kişisel güvenliğiniz için. Yakın gelecekte Gazze Şehri'ne çok geniş bir saldırı gerçekleştireceğiz" dedi.