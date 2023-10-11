İsrail'den Hamas'a sert tepki: 1.200 kişi öldürüldü
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İsrail hükümeti, Hamas'ın saldırılarının başlangıcından bu yana 1.200 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail'in Çin Büyükelçiliği ise İsrailli ve Çinli bir kişinin Hamas tarafından kaçırıldığını duyurdu.
İsrail hükümeti bugün yaptığı açıklamada, 'Hamas'ın saldırılarının başlangıcından bu yana 1.200 kişinin öldürüldüğünü' duyurdu.
İsrail'in Çin Büyükelçiliği ise babası İsrailli ve annesi Çinli bir kişinin, Hamas tarafından kaçırıldığını belirtti. Açıklamada "İsrail doğumlu yarı Çinli Noa Argamani, Cumartesi sabahı Hamas tarafından kaçırıldı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya