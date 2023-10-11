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İsrail'den Hamas'a sert tepki: 1.200 kişi öldürüldü

İsrail hükümeti, Hamas'ın saldırılarının başlangıcından bu yana 1.200 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail'in Çin Büyükelçiliği ise İsrailli ve Çinli bir kişinin Hamas tarafından kaçırıldığını duyurdu.