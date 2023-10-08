İsrail'den Gazze'ye yönelik saldırılarda 400 Hamas mensubu öldürüldü

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, son 24 saatte Hamas'ın saldırısında ölen asker sayısının da 26 olduğu belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinin 24 saat içerisinde tamamen tahliye edileceği duyuruldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Hagari, İsrail'in güneyi ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumu hakkında basın açıklaması yaptı.

İsrail'in dünden bu yana sürdürdüğü saldırılara dair Hagari, "İsrail'in güneyi ve Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 400 Hamas militanı öldürüldü." dedi.

Sözcü Hagari, son 24 saatte Hamas'ın saldırısında ölen asker sayısının da 26 olduğunu belirtti.

Çetin bir savaş içerisinde bulunduklarını ve önlerinde zor günlerin olduğunu aktaran Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerini 24 saat içerisinde tamamen tahliye edeceğini kaydetti.