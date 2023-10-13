İsrail'den Gazze'deki Filistinlilere 'bölgenin güneyine geçin' çağrısı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere güneye geçme çağrısında bulundu. BM ise kuzeydeki yaklaşık 1.1 milyon kişinin 24 saat içinde güvenli bir şekilde güneye tahliye edilmesinin mümkün olmadığını belirterek kararın iptal edilmesi çağrısı yaptı.

- İsrail'den Gazze şehrindeki Filistinlilere "bölgenin güneyine geçin" çağrısı

BM: "Yaklaşık 1,1 milyon kişinin 24 saatte güvenli bir şekilde güneye geçmesi mümkün değil"

TEL AVİV - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde (Gazze şehrinde) yaşayan Filistinlilere güneye geçme çağrısında bulundu. BM ise kuzeydeki yaklaşık 1.1 milyon kişinin 24 saat içinde güvenli bir şekilde güneye tahliye edilmesinin mümkün olmadığını belirterek kararın iptal edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail- Filistin çatışmasında 7. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından saat 08.50'de yapılan açıklamada, "IDF, Gazze şehrindeki tüm sivillerin kendi güvenlikleri ve korunmaları için evlerinden tahliye edilmesi ve haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyindeki bölgeye taşınması çağrısında bulunuyor. Hamas, İsrail devletine savaş açmıştır ve Gazze şehri (Gazze Şeridi'nin kuzeyi) askeri operasyonların yapıldığı bir bölgedir. Bu tahliye sizin güvenliğiniz içindir. Gazze şehrine ancak buna izin veren başka bir duyuru yapıldığında dönebileceksiniz. İsrail sınırındaki güvenlik çiti bölgesine yaklaşmayın" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Hamas, Gazze şehrinde evlerin altındaki tünellerde ve masum Gazzeli sivillerin yaşadığı binaların içinde saklanıyor. Gazze şehrindeki siviller, kendinizin ve ailelerinizin güvenliği için güneyi tahliye edin ve sizi canlı kalkan olarak kullanan Hamas'tan uzaklaşın. Önümüzdeki günlerde İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze şehrinde önemli operasyonlara devam edecek ve sivillere zarar vermemek için yoğun çaba gösterecek" denildi.

BM: "İsrail ordusu 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye geçmesini istiyor"

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric ise yaptığı açıklamada, Gazze'deki BM yetkililerinin saat 23.00'te İsrail ordusu tarafından "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm nüfusun önümüzdeki 24 saat içinde Gazze Şeridi'nin güneyine taşınması gerektiği" konusunda bilgilendirildiğini duyurdu. Dujarric, "Bu yaklaşık 1,1 milyon kişiye tekabül ediyor" ifadesini kullandı. Dujarric, BM'nin "böyle bir hareketin yıkıcı sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu" söyledi.

İsrail'in Gazze sınırına asker ve tank sevk ederek kara harekatına hazırlandığı belirtiliyor.

BM'den tahliye kararını iptal edilmesi çağrısı

BM'den yapılan ayrı bir açıklamada ise İsrail'in tahliye kararının iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze şehrindeki Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Farsakh, 1 milyon kişinin kuzeyden güneye 24 saat içinde güvenli bir şekilde taşınmasının mümkün olmadığını ifade etti. Farsakh, "Hastalarımıza ne olacak? Yaralılarımız var, yaşlılarımız var, hastanelerde yatan çocuklarımız var" dedi. Birçok doktorun hastaneleri tahliye etmeyi ve hastaları terk etmeyi reddettiğini de aktaran Farsakh, "İnsanların gidecek yeri yok. Mesele bu" ifadelerini kullandı.

Hamas: "Evlerinizi terk etmeyin"

İsrail'in Gazze şehrinin tahliye edilmesi çağrısının ardından Hamas ise Gazze sakinlerine evlerini terk etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

"Çatışmalar nedeniyle 423 bin 378 fazla Filistinli yerinden edildi"

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle Gazze'de 423 bin 378 Filistinlinin yerinden edildiği bildirildi. Yerinden edilenlerin üçte ikisinden fazlasının Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na bağlı okullara sığındığı aktarıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada ise üye ülkelere Filistinlilerin en acil ihtiyaçlarının karşılanması için 294 milyon dolarlık acil durum finansmanı sağlanması çağrısında bulunuldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'i "fosfor bombası" kullanmakla suçladı

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklama ise İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullandığı belirtildi. Açıklamada, "Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Gazze'de beyaz fosfor kullanımı, sivillere yönelik riski büyütüyor ve uluslararası insani hukukun sivilleri gereksiz riske sokma yasağını ihlal ediyor" ifadeleri kullanıldı.