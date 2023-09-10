İsrail'den diplomatik heyet Suudi Arabistan'da UNESCO toplantısına katıldı

İsrail'den 9 kişilik diplomatik heyetin, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısına katıldığı bildirildi. İki ülke arasında tarihte bir ilk olan bu ziyarette resmi bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

İsrail'den 9 kişilik diplomatik heyetin, Tel Aviv'in resmi ilişkisinin bulunmadığı Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Komitesi toplantısına katıldığı bildirildi.

İsrail basınına konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, iki ülke tarihinde bir ilk olarak İsrail'den diplomatik bir heyetin, Suudi Arabistan'a gittiğini belirtti.

İsrail Tarihi Eserler İdaresi'nin başkanlık ettiği heyette diplomatların yer aldığı belirtildi. Haberde, İsrailli yetkililerin, Suudi yetkililerle resmi bir görüşme yapmasının planlanmadığı paylaşıldı.

Kanal 13 televizyonunun haberine göre, ABD'nin araya girmesiyle Tel Aviv, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in vize başvurusundan geri adım attı. Suudi Arabistan'ın iki bakana vize vermekten kaçındığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 45. UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısı, 25 Eylül'e kadar devam edecek. "Taraflı olmakla eleştirdiği" UNESCO üyeliğinden 2019'da çıkan İsrail, gözlemci statüsünde örgütün toplantılarına katılıyor.

Suudi Arabistan'ın, temmuzda, ev sahipliği anlaşmasına imza atarken, UNESCO yönetimine, İsrail delegasyonunun katılmasını sağlama teminatı verdiği belirtilmişti.

İsrail ve Suudi Arabistan'ın herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor. ABD ise Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Suudi Arabistan'ın da İsrail'le normalleşme anlaşması imzalaması için arabuluculuk yürütüyor.

Suudi Arabistan'ın, normalleşme için İsrail'den Filistin meselesine ilişkin somut adım atmasını istediği belirtilirken, ABD'den de "güvenlik teminatı" ve "sivil amaçlı nükleer güç" talep ettiği paylaşılıyor.