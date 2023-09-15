İsrail'den binlerce Ultra Ortodoks Yahudi Ukrayna'ya gitti

İsrail'den binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana Bayramı'nı kutlamak üzere Ukrayna'nın Uman kentine gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde güvenlik önlemlerini konuştu.

İsrail'den binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana Bayramı'nı kutlamak üzere Ukrayna'nın Uman kentine gitti.

Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine göre, İsrail'den Hasidik cemaatine mensup yaklaşık 41 bin Yahudi, Ukrayna'nın merkezindeki Uman kentinde Roş Aşana Bayramı kutlamalarına katılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, "İsrail'in Ukrayna'ya hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi sağlaması halinde vatandaşlarının güvenliğinin sağlanacağını ve eğer Netanyahu bu kutlamalara katılmak isterse kendisinin de ona eşlik edeceğini söylediğini" aktarmıştı.

Olası bir hava saldırısına karşı kentte bodrumlardan dönüştürülmüş 21 sığınağa ek olarak Yahudi ziyaretçiler için kutlama alanı yakınlarında 2 bin kişilik sığınak hazırlandı.

İsrail'den polis ve güvenlik gücü ekiplerinin de Yahudi ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için Ukraynalı mevkidaşlarıyla birlikte çalıştığı paylaşıldı.

Uman kentinde Ultra Ortodoks Yahudiliğin Hasidik cemaatinin kurucuları arasında kabul edilen Haham Nahman Breslov'un (1772-1810) mezarı bulunuyor.