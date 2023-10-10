İsrail'den ayrılan yolcular İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine hareket etti

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle ayrılan ve İstanbul Havalimanı'na ulaşan yolcular, tarifeli uçaklarla yaşadıkları ülkelere hareket etti. Çoğunluğu başka ülkelerde yaşayan yolcular, Türkiye'ye ulaşarak transit olarak hareket etti.

İsrail'den, Filistin ile yaşanan çatışmalar nedeniyle ayrılan ve İstanbul Havalimanı'na ulaşan yolcular, buradan tarifeli uçaklarla yaşadıkları ülkelere hareket etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yer alan Ben Gurion Havalimanı'nda seferlerde aksaklık yaşanıyor. Uçuşlar gecikmeli yapılsa da çoğunluğu başka ülkelerde yaşayan yolcular, Türkiye'ye ulaştı.

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu transit yolcular, başta ABD olmak üzere Avrupa'daki bazı ülkelere İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

İstanbul'a gelen yolculardan David Pacalmer, basın mensuplarına, ABD'nin Teksas kentine gideceğini söyledi.

Yaşananların kendilerini üzdüğünü belirten Pacalmer, "Olanlar hakkında hepimiz çok üzgünüz. Akrabalarımız güneyde sıkıştı. Biz de oradaydık. Evlerinde saklanıyorlar. Sokakta vurulma ihtimalleri var. Orduda bir yeğenim var. Gazze'ye gidecek. Onun için endişeleniyoruz." dedi.

Pacalmer, Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Uçaklar iniş ve kalkış yapıyordu. İnsanlar gitmeye çalışıyor ve biraz sabırsızlar. Biletimi aylar önce aldım. Birkaç kez uçuşum iptal edildi. Bu uçuşta yer buldum." diye konuştu.

"Uçağım biraz gecikti"

Yolcu Victor Wayner ise İsrail'de alınan yoğun güvenlik önlemlerinin dikkati çektiğini kaydetti.

İnsanların üzgün olduğunu anlatan Wayner, "Havalimanında çok sayıda insan ve uzun kuyruklar vardı. Yaklaşık 1 ay önce biletimi aldım. Uçağım biraz gecikti ancak herhangi bir problem olmadı." ifadelerini kullandı.