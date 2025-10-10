İsrail'den 18 Türk Vatandaşı Yurda Getiriliyor

Haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından alıkonulan 18 Türk vatandaşının özel uçakla yurda getirileceğini açıkladı. Aynı seferde 21 ülkeden 94 aktivistin de tahliyesi gerçekleşiyor.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından alıkonulan 18 Türk vatandaşının, özel uçak seferiyle öğleden sonra yurda getirileceğini duyurdu.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden 94 aktivisti de tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
