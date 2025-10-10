İsrail'den 18 Türk Vatandaşı Yurda Getiriliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından alıkonulan 18 Türk vatandaşının, özel uçak seferiyle öğleden sonra yurda getirileceğini duyurdu.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden 94 aktivisti de tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.