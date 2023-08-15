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İsrail'deki Sanayi Sitesinde Patlama: 3 Yaralı

Dünya Haberleri

İsrail'in Ramat Hasharon kentindeki sanayi sitesinde meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama anı kameralara yansıdı.

İsrail'in Ramat Hasharon kentindeki sanayi sitesinde meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama anı kameralara yansıdı.

İsrail'in merkez bölgesindeki Ramat Hasharon'da bir sanayi sitesindeki fabrikada gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail İtfaiye ve Kurtarma Servisi, patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Patlama anı kamerada

Sanayi sitesinin yakınından geçen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte gökyüzünün aydınlandığı görüldü.

Söz konusu patlama, son 2,5 ay içinde bölgede meydana gelen 3'üncü patlama oldu. Nedeni henüz bilinmeyen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

İtfaiye İsrail Dünya Haberler

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