İsrail'deki Dürzi liderler, Golan Tepeleri'nde rüzgar türbini kurulmasını durdurması için Netanyahu'ya çağrıda bulundu

İsrail'deki Dürzi toplumunun önde gelenleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyinde rüzgar türbini kurulması için yapılan çalışmaları bir an önce durdurması çağrısında bulundu.

İsrail'deki Dürzi toplumunun önde gelenleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyinde rüzgar türbini kurulması için yapılan çalışmaları bir an önce durdurması çağrısında bulundu.

İsrail gazetesi Yediot Ahranot'un haberine göre, Dürzi liderler, İsrail'in kuzeyindeki El-Celil bölgesinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Netanyahu'ya mesaj gönderen Dürzi liderler, rüzgar türbini inşa çalışmalarının hemen durdurulmasını ve polis güçlerinin Kurban Bayramı'nın sonuna kadar oradan çekilmesini istedi.

"İsrail hükümetinin bu talebe olumlu yanıt vermesini ve halkın bayram dönemini huzur ve sükunet içinde kutlamasına izin vermesini bekliyoruz." ifadesinin kullanıldığı mesajda, soruna tatmin edici bir çözüm bulmak için Dürzi cemaati liderlerinden, Golan Tepeleri'ndeki sakinlerinden ve İsrail hükümetinin temsilcilerinden ortak bir komite oluşturma çağrısı yapıldı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyinde köylerine rüzgar türbini kurulmasını protesto eden Dürzilerle İsrail güçleri arasında 20 Haziran'da arbede çıkmıştı.

Protestocular, kurulması planlanan rüzgar türbinlerinin çevresel tehlike arz ettiğini ve tarım arazilerine zarar vereceğini savunurken, İsrail makamları ise 50 bin aileye elektrik sağlanacağını ifade ediyor.

Bölge halkı mart ayında düzenledikleri konferansta köylerinde rüzgar türbini kurulmasını reddetmiş, İsrail yargısı ise bölge sakinlerinin bu yönde yaptığı başvuruyu geri çevirmişti.

Dürzi köylerine rüzgar türbini kurma girişimi Aralık 2020'de de denenmiş fakat bölge sakinleri bunu köylerine karşı "savaş ilanı" olarak nitelemiş ve direniş göstermişti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nin eteklerinde bulunan köylerde yaklaşık 25 bin Suriyeli Dürzi Arap yaşıyor.