İsrail'deki Arap vatandaşlar suçun yayılmasını protesto etti

İsrail'deki Arap vatandaşlar, İsrail polisini "suç işlenmesine ortak olmakla" suçlayarak, ülkedeki Arap toplulukları arasında suçun yayılmasını protesto etti.

İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi'nin çağrısı üzerine, Arap toplumunda suçun yayılmasını protesto etmek için 29 Mayıs'ta Batı Kudüs'teki İsrail hükümet binalarının önüne çadırlar kurularak başlatılan eyleme bugün de devam edildi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ahmed Tıybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'deki Arap toplumunu kapsayan suç dalgasının, İsrail polisinin suç ortaklığıyla daha da kötüleştiğini söyledi.

Tıybi, "İsrail polisi, İsrail ordusuna ait üslerden Arap beldelerine silah kaçakçılığı yapılmasına izin veriyor ve o silahın yayılması bizi öldürüyor ve yok ediyor." dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "ırkçılığı ve Araplarla ilişkileriyle" çözümün değil, sorunun bir parçası olduğunu ve ayrıca hükümetin de bu konuda bir politikasının bulunmadığını kaydeden Tıybi, İsrail polisinin suç örgütlerinin kim olduğunu bildiğini ancak onlara göz yumduğunu ya da suç ortağı olduğunu ifade etti.

Milletvekili Tıybi, "Ben-Gvir, bir Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor ve o yerleşim yerleri dünyanın en büyük terör örgütüdür ve en büyük suç projesidir, dolayısıyla suçla mücadelenin adresi olamaz çünkü o (Ben-Gvir) suçun bir parçasıdır." diye konuştu.

Arap toplumunun protestoya devam etmek ve sesini duyurmak istediğini, ancak hükümetin bu kaosa bulaştığını ve suç ortağı olduğunu dile getiren Tıybi, son dönemde suç örgütleri arasında çıkan çatışmaların da "kurban ve ölü" sayılarının artmasına neden olduğunu aktardı.

İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi'nin verilerine göre, ülkedeki Arap toplumunda bu yılın başından bu yana cinayet kurbanlarının sayısı 6'sı kadın ve 2'si çocuk olmak üzere 78'e ulaştı.

Genellikle İsrail hükümeti, kendi vatandaşları ile Arap partileri ve kurumlarının liderlerinin, "ülkedeki Arap toplumunda işlenen suçların ortağı olmakla ilgili" suçlamalarını reddediyor.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturan Araplar, hükümetin kendilerine karşı cinayetlerle ciddi bir şekilde ilgilenmemek de dahil olmak üzere bir "ayrımcılık" politikası uyguladığını söylüyorlar.