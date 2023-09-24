İsrail'de Yahudiler Yom Kippur'u Kutluyor

İsrail'de milyonlarca Yahudi, en kutsal dini bayram olan Yom Kippur'u kutluyor. Ülkede resmi tatil olan bu gün nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Havaalanları, toplu taşıma araçları, radyo ve televizyon kurumları faaliyetlerine ara verirken, resmi daireler, dükkanlar ve iş yerleri de kapandı. Yahudiler, Yom Kippur'u oruç tutup ibadet ederek geçiriyor ve gün boyunca tüm dünyevi uğraş ve zevklerden uzak durmaya çalışıyor.

İsrail'de milyonlarca Yahudi, "Kefaret Günü" anlamına gelen ve en kutsal dini bayram sayılan Yom Kippur'u kutluyor.

Bu yıl 24-25 Eylül tarihlerinde kutlanan Yom Kippur nedeniyle resmi tatilin olduğu ülkede hayat adeta durdu.

Havaalanları, toplu taşıma araçları, radyo ve televizyon kurumları faaliyetlerine ara verirken, resmi daireler, dükkanlar ve iş yerleri de kapandı.

İsrail güvenlik güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki bazı noktaları beton bloklarla kapattı.

Yahudi inancına göre, Yom Kippur'un kökenleri Hazreti Musa'nın "On Emir" ile Sina Dağı'ndan inişine dayanıyor.

İnanışa göre, İsrailoğulları'nın altından bir buzağıya taptığını görünce öfkeye kapılan Hazreti Musa, halkı için af dilemek üzere tekrar dağa çıkıyor. Buna dayanarak Yahudiler, yıl boyunca işledikleri günahlar için "kefarette" bulunuyor.

Yom Kippur'u oruç tutup ibadet ederek geçiren Yahudiler, kutsal gün boyunca sinagoglarda dua edip tüm dünyevi uğraş ve zevklerden uzak durmaya çalışıyor.