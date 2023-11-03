İsrail'de tutuklu kalan Gazzeli işçilerin hakları ihlal ediliyor

İsrail'de tutuklu kalan Gazzeli işçilerin hukuki haklarından mahrum bırakılarak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüklerine dair endişeler olduğu belirtildi.

İsrail'de tutuklu kalan Gazzeli işçilerin hukuki haklarından mahrum bırakılarak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüklerine dair endişeler olduğu belirtildi.

Gazzeliler başta olmak üzere Filistinlilerin hareket özgürlüğünü savunma amaçlı faaliyet gösteren İsrailli sivil toplum kuruluşu Gisha, İsrail'de tutuklu kalan Gazzeli işçilerin koşulları ve maruz kaldıkları ihlaller konusunda açıklamada bulundu.

İsrail kabinesinin, dün, "savaşın başladığı 7 Ekim'de İsrail'de bulunan işçilerin Gazze'ye iade edilmesi" yönünde aldığı karara işaret edilen açıklamada, 7 Ekim olayları sırasında İsrail'de bulanan bu kişilerin, o zamandan beri İsrail yetkilileri tarafından "hukuka aykırı olarak ve gizlice gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları" ifade edildi.

Gazzeli işçiler hukuki süreç hakkından mahrum bırakıldı

Açıklamada, binlerce Gazzeli işçiden bir kısmının, Batı Şeria'daki İsrail askeri üslerindeki en az iki tesiste "kendi iradeleri dışında tutulduğu, dünyayla bağlantılarının kesildiği, hukuki temsile erişimlerinin sağlanmadığı ve hukuki süreç hakkından mahrum bırakıldığı" vurgulandı.

Açıklamaya göre, Gisha'nın yanı sıra diğer insan hakları örgütleri daha önce İsrail makamlarına, hem işçi olarak hem de tedavi görme izniyle İsrail'e giren Gazzelilerle ilgili dilekçeler ve soruşturma talebinde bulundu.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'den kimi ve nerede tuttuğunu açıklamasını ve Batı Şeria'da hukuka aykırı olarak gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.

İsrailli makamlarının Gazzeli işçiler konusunda bilgi vermediğine ve işçilerin güvenliğine ilişkin çekinceler bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail, elinde tuttuğu bu kişilerin isimlerini, nerede olduklarını ve ayrıca bu kişilerin gözaltına alınmasının yasal gerekçelerini açıklamayı reddetti. Bu tesislerdeki alıkonulma koşullarının son derece ağır olduğuna ve tutukluların yoğun fiziksel şiddete ve psikolojik tacize maruz kaldıklarına ve ayrıca insanlık dışı koşullarda tutulduklarına inanmak için nedenlerimiz var."

İşçiler Gazze'ye geri gönderiliyor

Tel Aviv yönetimi, dün gece, İsrail'de bulunan Gazzeli işçilerin Gazze'ye geri gönderileceğini duyurmuştu.

"İsrail Gazze ile tüm temasını kesiyor." ifadesine yer verilen İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin açıklamasında, "İsrail'de Gazze'den Filistinli işçi kalmayacağı ve savaşın başladığı gün İsrail'de bulunan Gazzeli işçilerin Gazze'ye iade edileceği" belirtilmişti.

İsrail yönetiminin kararının ardından bugün Gazzeli işçilerin İsrail'in güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderilmeye başlandığı bildirilmişti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı savaşın ardından İsrail'de çalışma iznine sahip Gazzeli binlerce işçinin tümünün izinleri iptal edilmişti.

İzinleri iptal edilen işçilerden bir kısmı, İsrail'i güvenli bulmadıkları için kendi imkanlarıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı şehirlerine giderken, bir kısmı ise İsrail makamları tarafından bulundukları bölgelerde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.