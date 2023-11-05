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İsrail'de tank kazasında yaralanan asker hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde meydana gelen tank kazasında yaralanan bir yedek askerin daha öldüğünü duyurdu. Kazada bir asker ölmüş, 2 asker yaralanmıştı.