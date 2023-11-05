İsrail'de tank kazasında yaralanan asker hayatını kaybetti
Dünya Haberleri
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde meydana gelen tank kazasında yaralanan bir yedek askerin daha öldüğünü duyurdu. Kazada bir asker ölmüş, 2 asker yaralanmıştı.
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde meydana gelen tank kazasında yaralanan bir yedek askerin daha öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bir tankın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Naaran Eshchar adlı askerin tedavi gördüğü hastanede öldüğü belirtildi.
29 Ekim'de meydana gelen söz konusu kazada, 1 İsrail askeri ölmüş, 2 asker de yaralanmıştı.
Öte yandan İsrail basını, Lübnan'dan atılan tanksavar füzesinin bugün ülkenin kuzeyinde bir aracı hedef aldığını yazdı.
Haberde, araçta bulunan bir kişinin yaralandığı belirtilirken konuya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.