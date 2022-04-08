İsrail'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 8 Yaralı

KUDÜS, 8 Nisan (Xinhua) — Tel Aviv'deki İchilov Hastanesi yayınladığı açıklamayla, iki kişinin hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü doğruladı. Polis sözcüsü Eli Levi, silahlı saldırının kentin kafe ve barlarla dolu en işlek caddesi olan Dizengoff Caddesi üzerindeki "birkaç konumda" düzenlenen "bir terör saldırısı" olduğunu açıkladı.

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen silahlı saldırının ardından bir yaralı hastaneye kaldırıldı, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gideon Markowicz/JINI/dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Levi, kaçak olduğuna inanılan bir saldırganın yakalanması için sınır polisi de dahil olmak üzere yüzlerce polisin şehir genelinde büyük bir insan avı başlattığını söyledi. Levi, Tel Aviv sakinlerinden "evde kalmalarını, kapılarını kilitlemelerini ve kapı önlerinde durmaktan kaçınmalarını" istedi.

Xinhua / Dünya