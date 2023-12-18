Üye Girişi
Haberler
BBC

İsrail'de Rehinelerin Ölümüyle İlgili Açıklama

Güncelleme:
Abone Ol

İsrail ordusu, Gazze'de yanlışlıkla öldürülen 3 İsrailli rehineyle ilgili açıklama yaptı. Rehinelerin acil yardım çağrısı yaptıkları ve beyaz bayrak taşıdıkları belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'de Cuma günü yanlışlıkla öldürülen 3 İsrailli rehineyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, rehinelerin acil yardım çağrısı yaptıkları ve yemek artıklarını kullanarak yardım istediklerini kaydettikleri bir pankart yazdıkları belirtildi.

İsrail yetkililileri, beyaz bayrak taşıyan rehinelerin öldürülmelerinin, "angajman kurallarının" ihlali olduğunu kabul etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şuaiye'de İsrail askerleri tarafından vurulan rehineler 28 yaşındaki Yotam Haïm, 22 yaşındaki Samer Talalka ve 26 yaşındaki Alon Shamriz'di.

Öldürülen rehineler serbest bırakılmış ya da kaçmış olabilir. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrailli bir askeri yetkili, rehinelerin üstleri çıplak şekilde bulundukları binadan dışarı çıktıklarını, bir rehinenin elinde üzerinde beyaz bir bez olan sopa olduğunu, bir askerin kendisini tehdit altında hissederek "terörist" olduklarını düşündüğü rehinelere ateş açtığını söyledi. Yetkili rehinelerden ikisinin hemen, diğerinin ise geri döndüğü binada hayatını kaybettiğini belirtti.

Beyaz bez ya da bayrak; savaşta teslimiyet, ateşkes veya görüşme arzusunun sembolü anlamını taşıyor.

Rehinelerin bulunduğu yerde acil yardım çağrısı olan SOS yazılı bir mektup da bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu: Hem rehinelerin dönüşü hem de zafer için askeri baskı gerekli

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 İsrailli hayatını kaybetti.

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 18 bini aştığını açıkladı.

Yüz binlerce Filistinli de, İsrail'in saldırıları yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler, temel ihtiyaç maddelerinin eksikliği nedeniyle Gazze'de insani felaket yaşandığı uyarısında bulundu.

Halen 120 kadar İsrailli rehinenin Gazze Şeridi'nde rehin tutulduğu sanılıyor.

İsrail ve Hamas arasında ay başında geçici ateşkes ilan edilmiş, 100'den fazla İsrailil rehine, İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli mahkumlarla birlikte serbest bırakılmıştı.

Rehinelerin aileleri İsrail hükümetine, Hamas'la benzer koşullarda yeni bir ateşkes anlaşması yapılması çağrısında bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkes çağrılarını reddederek, "Hem rehinelerin dönüşü hem de zafer için askeri baskı gerekli" dedi.

Başta ABD olmak üzere müttefiklerinden İsrail'e yönelik baskı artarken, son olarak Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Pazar günü İsrail'e, "derhal kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı.

İngiltere ve Almanya ise ateşkes çağrılarında, "derhal ve kalıcı" yerine, "sürdürülebilir" ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise ateşkesin hata olacağını ve Hamas'a verilmiş bir hediye anlamına geleceğini söyledi.

BBC

İsrail Gazze Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title