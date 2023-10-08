İsrail'de ölen İsrailli sayısı 400'e yükseldi
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İsrail, Gazze'den yapılan saldırılarda ölen İsrailli sayısının 400'e yükseldiğini duyurdu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 350'den 400'e çıktı.
İsrail, Gazze'den yapılan saldırılarda ölen İsrailli sayısının 400'e yükseldiğini duyurdu.
İsrail 12 Kanalı'nın internet sitesinde yer alan haberde, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin El Kassam Tugayları'na bağlı unsurların dün İsrail içerisinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin güncel verilere yer verildi.
Saldırıda şu ana kadar hayatını kaybeden İsraillilerin sayısının 400'e yükseldiği, hastaneye kaldırılan yaralıların sayısının 2 bini aştığı ifade edildi.
İsrail, daha önce saldırıda ölenlerin sayısını 350 olarak duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dünya