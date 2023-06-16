İsrail'de muhalefet lideri Lapid, ABD-İran nükleer anlaşması için Netanyahu'yu suçladı

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, tartışmalı yargı değişiklikleri planıyla meşgul olmasının bir sonucu olarak ABD ile İran arasında olası bir 'nükleer anlaşma' imzalanmasından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorumlu olacağını söyledi.

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, tartışmalı yargı değişiklikleri planıyla meşgul olmasının bir sonucu olarak ABD ile İran arasında olası bir "nükleer anlaşma" imzalanmasından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorumlu olacağını söyledi.

Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başka isimlerle anmak için yürütülen tüm çabalara rağmen ABD ve İran'ın imzalamak üzere olduğu şey bir nükleer anlaşmadır. Bu, değişim hükümeti sırasında teşvik etmeye çalıştıkları nükleer anlaşmanın aynısı ve ABD yönetimiyle sessizce ve yoğun bir şekilde çalışarak bunu engelleyebildik." ifadelerini kullandı.

Bu anlaşmanın şimdi imzalanması durumunda hükümet için tam bir başarısızlık olacağını kaydeden Lapid, Netahyahu'nun, "otoriter darbe nedeniyle ABD'nin ilgisini, kötü ve tehlikeli bir anlaşmayı durdurma yeteneğini kaybettiğini" savundu.

Lapid, Netanyahu'yu yargı değişiklikleri planını iptal etmeye ve "Tahran ile anlaşmayı durdurmak üzere tüm çabayı göstermek için Washington'a gitmeye" çağırdı.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ise Lapid'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada "Netanyahu'nun kararlı duruşu Amerikalıları asıl tehlikeli anlaşmadan çekilmeye sevk etti ve bugün ona geri dönmeyi engelliyor." ifadelerine yer verildi.

Ekim 2022'de Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırlarını çizmeye yönelik anlaşmaya atıfta bulunulan açıklamada, "nükleer anlaşmayı destekleyen ve gaz sahalarını Hizbullah'a bedava teslim edenin Lapid olduğu" savunuldu.

Açıklamada, "Lapid, yıllardır İran'ın nükleer programına karşı kararlı bir uluslararası kampanya yürüten Başbakan'a vaaz verecek son kişidir." ifadeleri kullanıldı.

İranlı milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Fedahuseyn Maliki dün, Tahran ile Washington arasında "resmi olmayan" doğrudan görüşmeler yapıldığını ve dolaylı görüşmelerin bazılarında da sonuca ulaştıklarını söylemişti.