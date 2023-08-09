İsrail'de malullük bekleyen eski asker intihar etti

İsrail ordusunda malullük durumunun kabul edilmesini bekleyen bir eski asker intihar etti. Ailesi, uzun süredir cevap alamadıklarını belirtti. İsrail Savunma Bakanlığı ise tedaviye başlamasının hemen onaylandığını açıkladı. Bu olay, benzer durumdaki diğer eski askerlerin giriştiği kundaklama ve kendini yakma vakalarını da gündeme getirdi.

İsrail'de malullük durumunun kabul edilmesini bekleyen eski asker intihar etti.

Ülkede yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, İsrail ordusunda askerlik yaptıktan sonra malullük durumunun kabul edilmesini bekleyen Or Donio yaşamına son verdi.

İsrail ordusunda 2014'te üç İsrailli gencin kaçırılmasından sonra başlatılan operasyona katıldığı aktarılan Donio'nun ailesi, kendisinin 10 ay boyunca Savunma Bakanlığından malullük için yanıt beklediğini ancak cevap alamadığını anlattı.

Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında, Donio'nun talebi alındıktan sonra kendi seçeceği herhangi bir terapist ile tedavi görmeye başlanmasının hemen onaylandığını belirtti.

Donio'nun kendi birliğindeki komutanlarından biriyle iletişime geçilmemesini talep ettiğini aktaran Bakanlık, bu nedenle malullük başvurusunun onaylanmasının gerekli süreden daha uzun sürdüğünü savundu.

İsrail'in Gazze saldırısında da bulunan ve 2008-2011 yıllarındaki ordu hizmeti sırasında travma sonrası stres bozukluğundan (TSSB) kaynaklanan rahatsızlık yaşayan 33 yaşındaki Bar Kalaf da malullük durumu kabul edilmediği gerekçesiyle 1 Ağustos'ta Netanya kentinde kendini ateşe vermişti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kalaf, kurtarılamamıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Kalaf'ın maluliyet başvurusunun, kapsamlı inceleme neticesinde TSSB'den muzdarip olmadığının ve askerlik hizmetiyle ilgisiz bir akıl hastalığı bulunduğunun tespit edilmesi üzerine reddedildiğini duyurmuştu.

İsrailli malul askerlerin yüzde 73'ü memnun değil

Yaklaşık bir haftada 2 kişinin benzer gerekçelerle ölümü, İsrail'de benzer durumdaki diğer eski askerlerin giriştiği kundaklama ve kendini yakma vakalarını da gündeme getirdi

Bu yılın başlarında, bir İsrail ordusu gazisi, Savunma Bakanlığının yaralı ve engelli askerlerinin bakımından sorumlu Rehabilitasyon Bölümü'nün bir ofisini yakmaya çalışmıştı. Bakanlık, saldırganın malul bir gazi olarak tanınması için yaptığı başvurunun 2013'te reddedildiği için bu eyleme giriştiğini bildirmişti.

İki yıl önce de Itzik Saidyan, askerlik hizmeti sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle travma geçiren İsrailli askerlerin içinde bulunduğu kötü duruma dikkati çekmek için Petah Tikva kentinde malul askerlere özel bir rehabilitasyon merkezi önünde kendini yakmış ve ağır yaralanmıştı. Saidyan, askerlik hizmetinden kaynaklandığını savunduğu TSSB nedeniyle talep ettiği bakımı almak için yıllarca mücadele verdiğini söylemişti.

İsrail Devlet Denetleme Kurumunun 2022 raporuna göre, orduda görev almış malul askerlerin yüzde 73'ü aşağılanma, güven eksikliği ve bakım eksikliği yaşadıklarını söyleyerek aldıkları hizmetlerden memnun olmadıklarını belirtiyor.