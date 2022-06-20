İsrail'de erken seçim kararı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakanlık yapacak - Haberler

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İsrail'de erken seçim kararı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakanlık yapacak

AA - Mücahit Aydemir - Dünya
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İsrail'de koalisyon ortakları Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, erken seçim kararı aldı. Anlaşmaya göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, koalisyon ortaklarından Bennett ve Lapid, Meclisin feshedilmesi konusunda gelecek hafta oylama yapılması için anlaştı.

İSRAİL'DE 3,5 YILDA 5. ERKEN SEÇİM

Meclis'in erken seçim kararını onaylaması halinde İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gitmiş olacak.

LAPİD BAŞBAKANLIK YAPACAK

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olarak görev alacak.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Mücahit Aydemir - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu İsrail Dünya Haberler

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