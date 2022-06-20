İsrail'de erken seçim kararı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakanlık yapacak İsrail'de koalisyon ortakları Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, erken seçim kararı aldı. Anlaşmaya göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, koalisyon ortaklarından Bennett ve Lapid, Meclisin feshedilmesi konusunda gelecek hafta oylama yapılması için anlaştı. İSRAİL'DE 3,5 YILDA 5. ERKEN SEÇİM Meclis'in erken seçim kararını onaylaması halinde İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gitmiş olacak. LAPİD BAŞBAKANLIK YAPACAK

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olarak görev alacak. AA / Mücahit Aydemir - Dünya Mevlüt Çavuşoğlu İsrail Dünya Haberler

Haberler ›› Dünya ›› İsrail'de erken seçim kararı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakanlık yapacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.