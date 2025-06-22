İsrail'de Kısıtlamalar Yeniden Yürürlüğe Girdi

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İsrail Ordusu, gevşetilen bazı kısıtlamaların yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu. Okullar kapatıldı, toplantılar yasaklandı ve yalnızca temel işletmelere izin verildi.

İSRAİL Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde gevşetilen bazı kısıtlamaların yeniden yürürlüğe girdiği belirtildi.

İsrail Ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın onayı ve durum değerlendirmesinin ardından, bugün saat 03.45'ten itibaren geçerli olmak üzere; geçen günlerde gevşetilen bazı kısmi uygulamaların yeniden yürürlüğe girdiğini belirtildi. Açıklamada, ülke genelindeki okulların kapatıldığı, toplantıların yasaklandığı, yalnızca temel işletmelerin açık kalmasına izin verileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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