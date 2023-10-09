Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in açıklamasına göre, İsrail'de kalan 68 Yunanistan vatandaşı yarın ülkelerine getirilecek. Tahliye çalışmaları hızla devam ediyor.

İsrail'de kalan Yunanistan vatandaşlarının tahliyesi yarın da devam edecek

İsrail'de bulunan Yunanistan vatandaşlarının tahliyesine yarın da devam edilecek.

Yunan basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail'de kalan 68 Yunanistan vatandaşı yarın ülkelerine getirilecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere bulunduğu Umman'dan yaptığı açıklamada, Yunan vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için İsrail'de bulunan Büyükelçilik ve Konsolosluğun özel çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Yerapetritis, tahliyelerin yakın zamanda tamamlanacağını ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının çabasıyla devam eden tahliye çalışmaları kapsamında dün gece de İsrail'e gezi turuna katılan 81 Yunan vatandaşı ülkesine dönmüştü.