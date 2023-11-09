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İsrail'de İHA Düştü

İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi. İHA'nın bir okula çarptığı ve hasara yol açtığı aktarıldı.