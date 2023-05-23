İsrail'de hükümet karşıtı gösteriler 2023-2024 bütçesi nedeniyle devam ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortaklarıyla anlaştığı tartışmalı 2023-2024 bütçesi, hükümet karşıtları tarafından protesto ediliyor. Göstericiler, dindar Yahudilere imtiyazlar öngören bütçe tasarısına karşı Batı Kudüs'teki Meclis binası önünde toplandı. Bütçe Mecliste oylanmaya başladı.

İsrail'de hükümet karşıtı göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortaklarıyla Meclisten geçirmeyi planladığı tartışmalı 2023-2024 bütçesini Meclis önünde toplanarak protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini oluşturan aşırı sağcı ve dindar partilerle anlaşmaya vardığı 2023-2024 bütçesi, oylanmaya başlamak üzere bu akşam Meclise getirilirken, hükümet karşıtları, dindar Yahudilere imtiyazlar öngören bütçe tasarısına karşı gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki Meclis binası önünde toplanan binlerce hükümet karşıtı gösterici, "yağma gecesi" adı altında düzenledikleri gösteride, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan dindar Yahudilerin (Haredi) "bütçede aslan payı alması" ve "diğer İsraillilerin bu kesimi finanse etmesine" tepki gösterdi.

İsrail bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık hükümet aleyhine sloganlar attı.

Gösteride, "yağmacıların hükümeti" yazılı dev pankarta yer verilirken, bazı göstericiler, Haredilere bütçeden finansman ayrılmasına karşı "Bizim sırtımıza yükleyemezsiniz" yazılı dövizler taşıdı.

Koalisyon bütçede anlaştı, muhalefet tepkili

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu hafta Mecliste oylanacak 2023-2024 bütçesi konusunda, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü ve Ultra Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudilik Partisi ile bugün anlaştığı belirtilmişti.

Netanyahu, bütçe pazarlıklarında anlaşmazlık yaşadığı ve aleyhte oy kullanma tehdidinde bulunan partilerle de uzlaşmıştı.

İsrail hükümeti, bu hafta oylama için Meclise getirilecek 2023 için 484 milyar şekel (Yaklaşık 132 milyar dolar), 2024 için ise 514 milyar şekel (Yaklaşık 140 milyar dolar) bütçeyi Meclis komitesinde kabul etti.

Bütçede Yahudilik eğitimi veren Yeşivalar, dini kurumlar, buradaki öğrenciler ile çalışanlara ek finansman sağlandı. Hükümet ortağı Şas Partisi'nin talebi 1 milyar şekel (Yaklaşık 270 milyon dolar) gıda yardımı programı da bütçede yer aldı.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, partisinin himayesindeki Necef ve Celile Bölgesi Kalkınma Bakanlığı için talep ettiği ek 250 milyon şekel (Yaklaşık 68 milyon dolar) de bütçeye alındı. Netanyahu, Birleşik Tevrat Yahudilik Partisi ile Haredi kesimin Tevrat kursları (Yeşiva) öğrencileri için ek ödenek talebi konusunda da anlaştı.

Yasa gereği, bütçe Mecliste 29 Mayıs'a kadar onaylanmazsa hükümet düşecek ve ülke erken seçime gidecek.

Öte yandan İsrail kamuoyunda, Haredi nüfusun zorunlu askerlik hizmeti yapmaması ve istihdam piyasasına katılmamasına karşın devletten mali yardım alması sıkça eleştiriliyor.

Muhalefet, hükümete İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Haredilerin "bütçede aslan payı aldığı" ve "diğer İsraillilerin bu kesimi finanse ettiği" suçlamasını yöneltiyor.

Hükümetin hazırladığı bütçeyi eleştiren eski Başbakan Yair Lapid, İsrail orta sınıfının gelirlerinin "çalışmayan kesimi finanse etmek için kullanılacağı" değerlendirmesini yaptı.