İsrail'de Hava Saldırısı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

İSRAİL, Lübnan tarafından Kiryat Şamona bölgesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, "Tıbbi değerlendirmelerin ardından, yaklaşık 40 yaşlarında bir erkek ve kadın şarapnel yaralanması sonucunda hayatını kaybetti" denildi.