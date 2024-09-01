Üye Girişi
Haberler

İsrail'de Hamas tarafından rehin alınan 6 kişinin cesedine ulaşıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim'de Hamas tarafından rehin alınan, 2'si kadın 4'ü erkek olmak üzere 6 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim'de Hamas tarafından rehin alınan, 2'si kadın 4'ü erkek olmak üzere 6 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

IDF'ten yapılan açıklamada, "Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Başçavuş Ori Danino'nun cesetleri dün bulunarak çıkarıldı. Hepsi 7 Ekim'de rehin alınmış ve Gazze'de esaret altındayken Hamas tarafından öldürülmüştü. IDF ve ISA ailelere en içten başsağlığı dileklerini iletmektedir. İsrail güvenlik güçleri tüm rehineleri mümkün olan en kısa sürede evlerine getirmek için tüm imkanlarıyla çalışmaktadır" denildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ölen rehinelerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu acı ve zor zamanda, düşüncelerim ve kalbim öldürülen rehinelerin aileleriyle birlikte. Onlar Hamas tarafından rehin tutuldular ve soğukkanlılıkla öldürüldüler. Hatıraları hayırlara vesile olsun. Rehinelerin cesetlerini İsrail'de defnedilmek üzere almak üzere karmaşık bir operasyon yürüten IDF ve ISA güçlerisini takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler İsrail Dünya Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

 Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı
Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti

Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 1-2 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 1-2 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 1-2 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi 1-2 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi 1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title