İsrail'de Hamas militanları tarafından 900 kişi öldürüldü
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İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentine düzenlenen roket saldırısının ardından yükselen dumanlar, 9 Ekim 2023. İsrail'de devlete ait Kan TV Pazartesi günkü haberinde, ülkede Hamas militanları tarafından en az 900 kişinin öldürüldüğünü bildirirken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında ölenlerin sayısı ise 687'ye yükseldi. Gazze'de ölenlerin 140'ının çocuk, 105'inin de kadın olduğu bildirildi. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)
GAZZE, 10 Ekim 2023 (Xinhua) -- İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 9 Ekim 2023.
Hamas'ın Cumartesi günü İsrail'e düzenlediği beklenmedik saldırının ardından, İsrail Pazartesi günü Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı ve çatışmaların üçüncü gününde Filistin'in yerleşim bölgelerine "tam bir kuşatma" başlattı.
İsrail'de devlete ait Kan TV Pazartesi günkü haberinde, ülkede Hamas militanları tarafından en az 900 kişinin öldürüldüğünü bildirirken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında ölenlerin sayısı ise 687'ye yükseldi. Gazze'de ölenlerin 140'ının çocuk, 105'inin de kadın olduğu bildirildi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)