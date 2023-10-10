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İsrail'de Hamas militanları tarafından 900 kişi öldürüldü

İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentine düzenlenen roket saldırısının ardından yükselen dumanlar, 9 Ekim 2023. İsrail'de devlete ait Kan TV Pazartesi günkü haberinde, ülkede Hamas militanları tarafından en az 900 kişinin öldürüldüğünü bildirirken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında ölenlerin sayısı ise 687'ye yükseldi. Gazze'de ölenlerin 140'ının çocuk, 105'inin de kadın olduğu bildirildi. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)