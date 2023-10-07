İsrail'de Hamas'ın silahlı kanadı sokaklarda görüldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na bağlı bazı unsurlar, abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail yerleşim bölgelerinde sokaklarda görüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze sınırına yakın bazı bölgelerde yaşayan İsrailliler, evlerinin çevresindeki sokaklarda Filistinli silahlı grupların dolaştığını söyledi.

Haaretz gazetesinin İsrail polisine dayandırdığı habere göre, 60 kadar silahlı Filistinlinin 14 ayrı İsrail bölgesine girdiği değerlendiriliyor.

Times of Israel'in haberine göre, Gazze'den atılan roketlerin isabet ettiği noktalarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla İsrailli yaralandı. İsrail basını daha önce ölü sayısını 5 olarak vermişti.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Hamas'ın sabah başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda İsrail'e yaklaşık 2 bin 200 roket fırlattığını kaydetti.

Ordu radyosu, ülkenin güneyindeki Shaar HaNegev beldesi Belediye Başkanı Ofir Liebstein'ın Filistinlilerle girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İsraillileri kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Kudüs'te de sabahtan itibaren aralıklarla saldırı sirenleri çaldı. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'den fırlatılan füzelerin roketleri imha etmesi sonucu patlama sesleri duyuldu.

Son gelişmeler üzerine İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle her hafta hükümet karşıtı geniş çaplı protesto eylemleri düzenleyen grup, bu cumartesi gerçekleştirecekleri gösteriyi iptal ettiklerini duyurdu.