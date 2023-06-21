İsrail'de Filistinlilere destek veren askerler açığa alındı

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskına karşı sosyal medyada Filistinlilerle dayanışma mesajı veren ve ordunun aşağılanmasına sebep olan askerleri açığa aldı.

İsrail'de, ordunun işgal altındaki Batı Şeria'daki kanlı baskınına karşı, sosyal medyada Filistinlilerle dayanışma mesajı veren ve "orduyu aşağılayan" askerler açığa aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskının ardından " İsrail'e hakaret eden" ve Filistinlilere destek mesajı veren görüntüleri yayımlanan askerlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail ordusundaki bir grup asker, sosyal medyada yayınladıkları uygunsuz ve kabul edilemez beyanları üzerine açığa alınmış ve haklarında soruşturma açılmıştır. Soruşturmanın sonuçları askeri başsavcılığına sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

"Allah Cenin'i ve Filistin'i korusun"

İsrail'deki Dürzi ve bedevi kesimlere mensup olduğu belirtilen birkaç asker, internette yayınlanan ve kısa sürede viral olan amatör görüntülerde, kendi aralarında konuşurken, şakayla karışık, İsrail ordusuna karşı direnen Cenin'deki Filistinlilere destek veren ifadeler kullanmıştı.

Söz konusu videoda Arapça konuşan askerler, "Allah Cenin'i ve Filistin'i korusun. İsrail'in canı cehenneme." şeklinde ifadelere yer vermiş ve İsrail'e ve ordusuna hakaret içerikli sözler sarf etmişti.

İsrail ordusunun, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Apache" tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

İsrail'in, Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 174'e yükselmişti.

İsrail ordusunda, Yahudilerin yanı sıra, ülkede Arapça konuşan Dürzi ve bedevi azınlıklara mensup az sayıda asker de bulunuyor.