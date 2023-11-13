İsrail'de Filistinli bir tutuklu hayatını kaybetti

İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde yaşanan olayda, kendini iyi hissetmeyen bir tutuklu hastanenin revirine gitti ve revirdeki doktor tarafından öldüğü bildirildi. Tutuklunun kimliği açıklanmazken, olayın inceleneceği belirtildi.

İsrail'in Megiddo Hapishanesi'ndeki Filistinli bir tutuklunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail Hapishaneler İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Megiddo Hapishanesi'nde "kendini iyi hissetmeyen bir tutuklunun hastanenin revirine gittiği" belirtildi.

Açıklamada, detay verilmeksizin revirdeki doktorun söz konusu tutuklunun öldüğünü kendilerine ilettiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden Filistinli tutuklunun 1990 doğumlu olduğu, Batı Şeria'nın kuzeyinde ikamet ettiği ve Şubat 2023'te hapishaneye girdiği belirtildi.

Tutuklunun kimliği hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, bu nitelikteki her olayda olduğu gibi koşulların gözden geçirileceği kaydedildi.