İsrail'de Etiyopya asıllı Yahudilerin gösterisinde 4 polis yaralandı

İsrail makamları, Etiyopya asıllı Yahudilerin Tel Aviv'de düzenlediği gösteride 4 polisin yaralandığını açıkladı. Göstericiler, bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan kazaya karışan kadın sürücü hakkında iddianame hazırlanması talebiyle gösteri düzenlemişti.

İsrail makamları Etiyopya asıllı Yahudilerin Tel Aviv'de düzenlediği gösteride 4 polisin yaralandığını açıkladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine görine, İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudiler, üç ay önce Netanya kentinde 4 yaşındaki Etiyopya kökenli bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan vurkaç şeklindeki kazaya karışan kadın sürücü hakkında iddianame hazırlanması talebiyle dün Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, eylem sırasında göstericilerin emniyet birimleri ile güvenlik bariyerlerine saldırdığı, Ayalon otobanına inerek yolu kapattığı aktarıldı.

Açıklamada, gösterilerde asayişin ihlali sırasında 4 polisin yaralandığı kaydedildi.

Göstericilere tazyikli su ve ses bombasıyla müdahale eden İsrail polisi 8 kişiyi gözaltına aldı.

KAN'a göre, İsrail makamları Etiyopya asıllı çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada 80 yaşlarındaki kadın sürücüyü ölümden sorumlu tutmamıştı.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. Etiyopya kökenliler sık sık İsrail kurumlarında kendilerine ayrımcılık yapıldığından şikayet ediyor.