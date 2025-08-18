İsrail'de Esir Takası İçin Grev ve Protestolar: 1 Milyondan Fazla Katılım

İsrail'de, hükümetin Gazze'yi işgal planına karşı esir takası anlaşması talebiyle düzenlenen grev ve protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı. Protestolar, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılana kadar sürecek.

İSRAİL'de, hükümetin Gazze'yi işgal planı yerine esir takası anlaşması imzalaması talebiyle düzenlenen grev ve protestolara 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi.

İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformundan yapılan açıklamada, ülke genelinde hükümetin Gazze'yi işgal planı yerine esir takası anlaşması imzalaması talebiyle düzenlenen gösteri, yürüyüş ve etkinliklere bir milyondan fazla kişinin katıldığı belirtildi. Açıklamada, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar protesto ve eylemlere devam edileceği kaydedildi.

