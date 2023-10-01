İsrail'de Eritreli Sığınmacıların Karıştığı Kavgada 1 Ölü, 8 Yaralı

İsrail'in kuzeyindeki Netanya kentinde Afrikalı sığınmacıların karıştığı kavgada bir Eritreli bıçakla öldürüldü, 8 kişi ise yaralandı. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in kuzeyindeki Netanya kentinde Afrikalı sığınmacıların karıştığı kavgada bir Eritreli bıçakla öldürüldü, 8 kişi ise yaralandı.

İsrail polis sözcülüğü, Netanya kentinde yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Afrikalı grupların karıştığı kavgada bir Eritreli sığınmacı bıçakla öldürüldü, biri ağır 8 kişi de yaralandı. Olayın ardından 4 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail basını, Netanya'daki cinayetin Tel Aviv'de 29 Eylül Cuma gecesi Eritreli sığınmacı gruplar arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı kavgadan sonra gerçekleştiğine dikkati çekti.

Öte yandan İsrail polisinin, 25 Eylül Pazartesi günü Tel Aviv'in güneyinde 20'li yaşlarda Eritreli bir sığınmacının öldürüldüğü olayda, kurbanın Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki karşıtı, zanlının ise Afewerki destekçisi olma ihtimalini araştırdığı bildirildi.

Eritreli karşıt görüşlü sığınmacıların kavgasında polis gerçek mermi kullanmıştı

İsrail'de yaklaşık 17 bin Eritreli sığınmacı bulunuyor. İsrail basınının aktardığına göre, Eritreli sığınmacılar arasında, Eritre rejiminin destekçileri ve karşıtları arasındaki tansiyon son dönemde daha da arttı.

Eritre'nin Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından 2 Eylül'de düzenlenen bir etkinlik sonrasında Eritreli rejim destekçileri ve karşıtları karşı karşıya gelmişti.

İsrail polisi, Tel Aviv sokaklarında yaşanan olaylara gaz bombası, tazyikli su, cop ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermi kullanarak müdahale etmişti.

İsrail polisinin müdahalesinde 19'u ağır en az 120 Eritreli yaralanmıştı. Olaylarda taş ve yabancı cisim atılması sonucu 30 polis yaralanırken, Eritreli 39 protestocu gözaltına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu olaylara karışanların yanı sıra genel olarak Afrikalı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışma başlattıklarını duyurmuştu.

İsrail'deki Afrikalı göçmenler

İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Göç İdaresinin verilerine göre, İsrail'de çoğunluğu Eritre ve Sudan'dan olmak üzere geçici koruma kapsamında yaklaşık 25 bin 500 sığınmacı bulunuyor.

Sığınmacıların çoğu 2006-2007'den beri İsrail'de olmalarına ve anavatanlarına dönmeleri halinde karşı karşıya kalacakları tehlikenin hukuki olarak tanınmasına rağmen Tel Aviv yönetimi bu kişileri mülteci olarak tanımayı ve mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

Yapılan binlerce iltica başvurusu işleme alınmazken, bazıları ise uzun yıllardır beklemede.

Dünya genelinde Eritre ve Sudanlı sığınmacıların mülteci olarak tanınma oranları, Eritreliler için yaklaşık yüzde 90, Sudanlılar için yüzde 60 civarında. Ancak çoğu ülkenin aksine, İsrail'deki sığınmacıların mülteci statüsünde tanınma oranı yüzde 1 gibi çok düşük seviyede.