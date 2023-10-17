İsrail'de çalışan Gazzeli işçilerden 35'i gözaltına alındı

İsrail'de çalışan ve 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından işgal altındaki Batı Şeria'ya sınır dışı edilen Gazzeli işçilerden 35'i gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'ya sınır dışı edilen Gazzeli işçilerin El Halil'de kaldığı okula baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Gazzeli 35 işçiyi gözaltına aldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana ülkede çalışan yüzlerce Gazzeli işçiyi Batı Şeria'ya sınır dışı ettiği, Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 680'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığına göre, İsrail'de çalışma izni alan yaklaşık 18 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.