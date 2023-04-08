İsrail'de bir araç kalabalığa daldı: Bir İtalyan turist yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

İsrail'in Tel Aviv kentinde bir araç, dün akşam sahil kenarındaki gezinti yolunda kalabalığın arasına daldı. İtalyan bir turist yaşamını yitirirken aralarında yabancılarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. İsrail polisi 45 yaşındaki saldırganı aracının içinde etkisiz hale getirdi.

İsrail, geçen hafta başında gerçekleşen Mescid-i Aksa baskınları sonrasında İsrail'e yönelik füze saldırılarına karşılık olarak belirttiği işgal altındaki Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlemiş ve bölgede gerginlik tırmanmıştı. İsrailli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'da dün iki İngiliz-İsrail vatandaşı kız kardeşin, silahlı bir çatışmada yaşamını yitirdiğini ve kız kardeşlerin annesinin ise yaralandığını açıkladı. Bu olayı takiben Tel Aviv'in sahil kenarındaki gezinti yolunda dün akşam saatlerinde bir araç, kalabalığın arasına daldı. Olayda Alessandro Parini (36) isimli bir İtalyan turist yaşamını yitirdi.