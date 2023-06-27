İsrail'de Atış Eğitimi Sırasında Kaza: Bir Asker Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunda bir asker, atış eğitimi sırasında kaza ile arkadaşının silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Askeri yetkililerin kazanın meydana gelişi ve nedenleri hakkında incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, polisin de kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

İsrail ordusunda bir asker, atış eğitimi sırasında kaza ile arkadaşının silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, gece saatlerinde yaşanan olaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bu gece, ülkenin merkezi bölgesinde bulunan askeri kışlalardan birinde eğitim tatbikatı sırasında İsrail ordusundan bir askerin açtığı ateş sonucu diğer bir asker yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

Askeri yetkililerin kazanın meydana gelişi ve nedenleri hakkında incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, polisin de kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.