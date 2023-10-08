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İsrail'de Aksa Tufanı Operasyonu'nda 400'den fazla İsrailli hayatını kaybetti

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısının 400'ü aştığı duyuruldu. İsrail Sağlık Bakanlığı, operasyonda yaralananların sayısının ise 2 bin 48 olduğunu açıkladı.