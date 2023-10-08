İsrail'de Aksa Tufanı Operasyonu'nda 400'den fazla İsrailli hayatını kaybetti
Dünya Haberleri
İsrail tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısının 400'ü aştığı duyuruldu. İsrail Sağlık Bakanlığı, operasyonda yaralananların sayısının ise 2 bin 48 olduğunu açıkladı.
İsrail tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısının 400'ü aştığı duyuruldu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Çatışmalar devam ederken İsrail, hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiğini duyurdu. İsrailli yetkililer, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısının 400'ü geçtiğini ifade etti. İsrail Sağlık Bakanlığı, operasyonda yaralananların sayısının ise 2 bin 48 olduğunu açıkladı. - TEL AVİV