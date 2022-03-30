İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar - Haberler

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İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar

Xinhua - Dünya
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İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar

RISHON LETZION, 30 Mart (Xinhua) — İsrail Doğa ve Milli Parklar İdaresi, iki dişi caretta carettanın İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde tedavi gördükten sonra Salı günü Akdeniz'e bırakıldığını bildirdi.

AKDENİZ, MERSİN (Xinhua) - RISHON LETZION, 30 Mart (Xinhua) — İsrail Doğa ve Milli Parklar İdaresi, iki dişi caretta carettanın İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde tedavi gördükten sonra Salı günü Akdeniz'e bırakıldığını bildirdi.

İsrail'in orta kesimlerinde bulunan Rishon Letzion kenti yakınlarındaki Palmachim sahilinde caretta carettaların Akdeniz'e bırakılmasını izleyen insanlar, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'in orta kesimlerinde bulunan Rishon Letzion kenti yakınlarındaki Palmachim sahilinde caretta carettaların Akdeniz'e bırakılmasını izleyen insanlar, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'in orta kesimlerinde bulunan Rishon Letzion kenti yakınlarındaki Palmachim sahilinde denize bırakılan bir caretta caretta, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Xinhua / Dünya

30 Mart, Akdeniz, İsrail, Mart, Dünya, Haberler

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