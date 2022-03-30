İsrail'de Akdeniz'e Bırakılan Caretta Carettalar
Xinhua - Dünya
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RISHON LETZION, 30 Mart (Xinhua) — İsrail Doğa ve Milli Parklar İdaresi, iki dişi caretta carettanın İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde tedavi gördükten sonra Salı günü Akdeniz'e bırakıldığını bildirdi.
AKDENİZ, MERSİN (Xinhua) - RISHON LETZION, 30 Mart (Xinhua) — İsrail Doğa ve Milli Parklar İdaresi, iki dişi caretta carettanın İsrail Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde tedavi gördükten sonra Salı günü Akdeniz'e bırakıldığını bildirdi.
Xinhua / Dünya