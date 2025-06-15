İsrail'de 2 Vatandaş İran'ın Talimatıyla Gözaltına Alındı

İsrail'de 2 Vatandaş İran'ın Talimatıyla Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, güvenlik suçları ve ajanlık iddialarıyla İran'ın talimatı doğrultusunda 2 vatandaşını gözaltına aldı. Soruşturma, İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütülüyor.

İSRAİL'in 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla 'güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları' gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'de, İran'ın talimatıyla 'güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları' şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi

İsrail-İran çatışmasında Putin'den ezber bozan hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Trump ile görüşen Erdoğan'dan net mesaj
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.