İsrail'de 2 Vatandaş İran'ın Talimatıyla Gözaltına Alındı
İsrail, güvenlik suçları ve ajanlık iddialarıyla İran'ın talimatı doğrultusunda 2 vatandaşını gözaltına aldı. Soruşturma, İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütülüyor.
İSRAİL'in 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla 'güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları' gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail'de, İran'ın talimatıyla 'güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları' şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya