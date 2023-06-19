İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Yargı Düzenlemesi Konusunda Diyalog Masasına Dönülmesi İçin Çağrı Yaptı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, koalisyon hükümetinin Meclisten geçirmekte ısrar ettiği tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda diyalog masasına dönmeleri için hükümete ve muhalefete çağrı yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, koalisyon hükümetinin Meclisten geçirmekte ısrar ettiği tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda diyalog masasına dönmeleri için hükümete ve muhalefete çağrı yaptı.

Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlamayı amaçlayan ve bu nedenle ülkede aylardır kitlesel protesto ilei grevlere neden olan yargı düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu.

Açıklama, hükümet ve muhalefet temsilcilerinin yargı düzenlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Herzog'un arabulucuğunda aylardır yürüttüğü diyalog görüşmelerinin uzlaşıya varılmadan sonlanmasının ardından geldi.

Herzog, açıklamasında, "Diyaloğun İsrail devleti için en iyi çözüm olduğuna her zaman inandım ve bugün buna her zamankinden daha fazla inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı, yeniden diyalog masasına dönülmesi için yaptığı çağrıda, şunları kaydetti:

"Ulusal sorumluluğu göstermek ve son aylarda Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen verimli ve anlamlı diyaloğu sürdürmek için tekrar çağrıda bulunuyorum. Bunlar gerçek bir bakış açısı kazandıran pratik, derin ve ciddi müzakerelerdi. Ülkedeki sürtüşmeyi ve bölünmeyi durdurmanın en iyi yolu budur."

Müzakerelerde iç tartışmalar ve kamuoyunda gündemdeki konularla ilgili fikirler ortaya atıldığına işaret eden Herzog, ancak bunların henüz herhangi bir fikir birliğine dönüşmediği anımsattı.

"Anlaşmaya varılabileceğine ve temel sorunların bile diyalog ve barışçıl yollarla çözülebileceğine inandığını" yineleyen Herzog, "Ortak geleceğimiz için böyle davranmalıyız. Halkın büyük bir çoğunluğunun bunu istediğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail hükümetinin 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ülke çapındaki kitlesel protesto ve grevlerin giderek artması üzerine yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar getireceklerini duyurmuştu.

Netanyahu, pazar günü haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, siyasi ve toplumsal muhalefetin itirazlarına rağmen tartışmalı "yargı reformuna" ilişkin bu hafta "pratik adımlar" atacaklarını belirtmişti.