İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Hizbullah'ın Lübnan'ın istikrarına zarar verdiğini söyledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Lübnan sınır bölgesini ziyaret ederek Hizbullah'ın Lübnan'ın istikrarı ve halkın refahına zarar verdiğini ifade etti. Herzog, İsrail ordusunun sınırlarını ve vatandaşlarını koruyacağını belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınır bölgesini ziyaret ederek, Hizbullah'ın Lübnan'ın istikrarı ve halkın refahına zarar verdiğini ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, Lübnan sınırı yakınındaki bölgeye gitti.

Herzog, burada yaptığı konuşmada sınırın diğer tarafında kargaşanın hüküm sürdüğünü ve "Lübnan'ın büyük bir kısmını yıkıma uğratan İran'ın müdahalesini Lübnanlıların hak etmediğini" belirtti.

Hizbullah'ın Lübnan'ın istikrarı ve refahına zarar verdiğini dile getiren Herzog, şöyle devam etti:

"Düşmanlarımıza ve özellikle sınırın diğer tarafındaki Hizbullah'a sesleniyorum. Yanılmayın. İsrail ordusu güçlü, becerikli ve uyum içinde. İsrail ordusu, sınırlarını, egemenliğini ve vatandaşlarını koruyacaktır. Bu bizim birinci önceliğimiz."

İsrail'in sınırdaki işgalleri

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ve ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah ise 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, yakın zamanda yaptığı bir konuşmada, "Lübnan'daki direniş kayıtsız kalmayacak ve İsrail'in her türlü aptallığına karşı caydırıcılık ve mücadele için hazır olacak." demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise buna karşılık Nasrallah'ın "İsrail'i sınamaması" çağrısı yapmıştı.

İsrail'de bazı operasyon planları onaylandı

İsrail medyasına göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan sınırında güvenlik durumunun kötüye gitmesi ihtimaline karşı bazı operasyon planlarını onayladı.

Hükümetin yargı düzenlemesini protesto için aralarında savaş pilotlarının da yer aldığı binlerce asker, gönüllü yedek askerlik hizmetlerini bırakacaklarını açıklamıştı.

İsrail'deki güvenlik yetkilileri, özellikle elit birliklerdeki yedek askerlerin talimlere katılmayı bırakmasıyla ordunun caydırıcılığının azabileceği uyarısı yapmıştı.